Polícia Civil prende suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos em Juruti, no oeste do Pará

Delegacia de Juruti, Pará — Foto: Polícia Civil de Juruti/Divulgação

Crime aconteceu na madrugada do dia 19 de março, na residência da vítima, após ela ingerir bebida alcoólica e adormecer.

A Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, cumpriu na tarde de segunda-feira (5), mandado de prisão contra um homem suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de março, na residência da vítima após ela ter ingerido bebida alcoólica e adormecido no sofá.

Na época, um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima, que também usou as redes sociais para relatar o caso. O suspeito sempre negou ter praticado o estupro, mas um inquérito foi instaurado pelo delegado Raoni Barcellos, que pediu à Justiça a decretação da prisão do suspeito.

“Nós conseguimos reunir elementos suficientes para pedir a prisão do suspeito e de outro rapaz que estava com ele no dia do crime. Esse caso teve bastante repercussão no município e causou indignação na sociedade”, comentou Barcellos.

No dia 26 de março, um grupo de mulheres se reuniu e saiu às ruas de Juruti com faixas e cartazes pedindo Justiça e prisão do suspeito de estuprar a jovem de 19 anos, se aproveitando do fato de ela ter ficado embriagada. As manifestantes fizeram uma parada em frente à delegacia de Polícia Civil cobrando celeridade no inquérito, que durante toda a investigação foi mantido sob sigilo.

Mulheres fizeram manifestação em 26 de março, em Juruti, cobrando justiça pelo estupro da jovem de 19 anos — Foto: Reprodução/Redes sociais

O caso

De acordo com a denúncia feita à polícia, na noite do dia 18 de março, a vítima e a irmã receberam em casa a visita de dois outros jovens. Eles começam a beber cerveja e, por volta de 1h do dia 19, a jovem foi até a casa dos suspeitos, poupo depois retornou para sua casa na companhia dos jovens.

Em sua casa, a irmã da jovem foi para o quarto se deitar enquanto os outros continuavam bebendo na sala.

Por volta das 3h, a vítima se deitou no sofá e dormiu. Ao acordar percebeu que estava com o vestido levantado, sem calcinha e um dos jovens estava em cima dela praticando o estupro. O outro jovem testava observando. A vítima gritou e pediu ajuda.

A irmã saiu do quarto, socorreu a vítima. Elas brigaram com os suspeitos, que foram embora em seguida.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

