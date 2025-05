Polícia Civil prende torcedores investigados por agressão brutal e roubo no Pará

(Foto: Reprodução) – Vítima foi violentamente agredida e chegou a desmaiar. A motivação do crime foi o uso de uma camisa da torcida organizada do clube de futebol Fortaleza.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE/DIOE), deflagrou, na manhã desta terça-feira (06) a operação “Intolerância”. A ação buscou cumprir mandados de prisão preventiva contra investigados por envolvimento nos crimes de tumulto desportivo e roubo qualificado, no dia 22 de fevereiro, o sábado que antecedeu o primeiro clássico Remo X Paysandu, deste ano.

O delegado Marcos André Araújo, diretor da DPTGE, unidade vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), destacou que a investigação iniciou para identificar a vítima.

“Como não havia registro de boletim de ocorrência sobre o crime, nós iniciamos as diligências para localizar o trabalhador que foi agredido e teve seus pertences roubados. Tivemos acesso ao vídeo que circulava nas redes sociais mostrando a agressão e conseguimos encontrar a vítima, e ela veio à delegacia para prestar depoimento. O vídeo também nos possibilitou identificar os envolvidos e os veículos presentes na cena do crime. É importante ressaltar que o agredido não faz parte de nenhuma torcida organizada e apenas trajava a camisa que recebeu de presente de um amigo”.

Entenda o caso – O crime ocorreu no sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, véspera do primeiro clássico RExPA do ano. A vítima retornava do trabalho pela Avenida Júlio César, em Belém, quando foi abordada por vários homens que fazem parte de uma torcida organizada do Paysandu Sport Clube. Por usar uma camisa da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), o trabalhador foi brutalmente agredido.

O trabalhador foi surpreendido, derrubado ao solo, agredido com violência até desmaiar e, em seguida, arrastado pela via pública. Durante a ação criminosa, os investigados subtraíram a camisa, um aparelho celular e a quantia de R$ 300, conforme relatado pela vítima.

“No curso das investigações, o aparelho celular da vítima foi encontrado em posse de um sujeito, que responderá pelo crime de receptação. Devolver o aparelho à vítima foi um dos momentos mais significativos da operação. Foi satisfatório ver a expressão de gratidão estampada nos olhos da vítima no instante em que recebeu de volta seu patrimônio, fruto de seu esforço diário. Isso reforça o compromisso da PCPA não apenas com a repressão qualificada ao crime, mas também com a reparação concreta aos danos sofridos pelas vítimas”, finalizou o diretor da DPTGE.

Três dos autores foram identificados, tiveram suas prisões preventivas efetuadas e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam em curso para a completa identificação de todos os envolvidos no ato criminoso e a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a repressão à violência associada ao futebol, bem como à proteção dos cidadãos que desejam exercer seu direito de ir e vir com segurança.

Fonte: Mateus Souza – Agência Paráe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/14:50:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...