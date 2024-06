Polícia Civil realiza operação contra influenciadores que divulgam jogo do tigrinho em Tucuruí

(Foto: Reprodução)– A operação “Hemera” foi realizada na manhã desta terça-feira (18) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra influenciadores digitais envolvidos na promoção de jogos ilegais de azar. Quatro influenciadores foram presos e foram apreendidos valores em dinheiro, dispositivos eletrônicos e veículos.

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil de Tucuruí realizou uma grande operação “Hemera” para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra influenciadores digitais envolvidos na promoção do jogo do tigrinho, uma modalidade de jogo de azar.

A ação contou com a participação de mais de 30 policiais civis, que se mobilizaram para desmantelar uma rede de promoção ilegal de jogos de azar. Foram emitidos diversos mandados, resultando na prisão de quatro influenciadores digitais. Além das prisões, foram apreendidos valores em dinheiro, dispositivos eletrônicos e veículos.

O jogo do tigrinho, conhecido por sua popularidade em plataformas digitais, é considerado uma atividade ilícita, visto que se enquadra na legislação brasileira como jogo de azar, proibido por lei. A divulgação e promoção desse tipo de jogo por influenciadores digitais vêm crescendo, o que motivou a ação contundente da Polícia Civil.

Durante a operação, os policiais confiscaram computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos que continham provas da divulgação do jogo. Também foram apreendidos veículos de luxo, adquiridos presumivelmente com os lucros oriundos da promoção do jogo do tigrinho.

Os influenciadores detidos serão investigados por envolvimento na promoção de jogos de azar e poderão responder por diversos crimes, incluindo a lavagem de dinheiro, organização criminosa e contravenção penal. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e coibir a prática ilegal.

A operação de hoje em Tucuruí demonstra o compromisso das autoridades em combater atividades ilícitas e assegurar o cumprimento da lei, especialmente em tempos de crescente influência digital, onde práticas ilegais podem ganhar grande visibilidade e impacto.

Fonte: Portal da cidade e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/11:44:46

