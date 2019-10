Polícia Civil registra casos de crimes virtuais em Santarém

Cuidado: golpes, phishing e os perigos de comprar em sites duvidosos. — Foto: Divulgação

Prejuízos entre R$ 20 e 50 mil já foram registrados.

Links falsos, aplicativos e anúncios em lojas virtuais são os principais meios dos estelionatários chegarem até dados pessoais de vítimas e conseguirem dinheiro de maneira fácil. Em Santarém, oeste do Pará, várias pessoas já foram vítimas de crimes virtuais. Na delegacia de Polícia Civil, pelo menos dois casos já foram registrados, com prejuízos de R$ 20 mil e R$ 50 mil.

Com o crescente número de usuários na web, há cada vez mais pessoas tentando tirar proveito da situação para roubar alguma informação. Os meios mais comuns para isso é através do phishing (conversas ou mensagens falsas com links fraudulentos). As mensagens geralmente são relacionadas a regularização de contas em bancos, atualizar dados pessoais, desbloqueio de cartão e ligações.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Nelson Silva, explica que esses golpes são praticados de cidades distantes, como o Rio de Janeiro e São Paulo, e até mesmo de dentro de presídios.

“Os estelionatários entram em links, grupos e aplicativos, e começam a praticar golpes. Em Santarém quase toda semana pessoas são enganadas. Algo muito importante é que as pessoas não aceitem intermediários ao fazer compra e venda de algo. Anúncios de compra e venda de veículos são os mais suspeitos”, alerta.

A Polícia teve acesso a áudios enviados por criminosos depois que vítimas desconfiaram que se tratava de golpes. O maior desafio da polícia ainda tem sido chegar até os estelionatários.

O especialista em Tecnologia da Informação, Aloísio Barros, explica sobre os meios de prevenção para se proteger desses golpes. “Para poder identificar se é um golpe ou não, é preciso analisar se a informação faz sentido, checar os links antes de repassar para outras pessoas, além disso, existem aplicativos que ajudam na identificação de conteúdo falsos”, explica.

Por G1 Santarém — PA

