Polícia de Vigia fecha ponto de fabricação de drogas; suspeito conseguiu fugir

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o que foi registrado na delegacia do município, os PMs foram à rua W1 do bairro Castanheira na manhã desta quarta-feira (05) após o recebimento de uma denúncia anônima. Segundo a PM, Nego Bala é conhecido por ser articulador de morte de policiais e um forte traficante da área. Três viaturas e quatro motos da polícia foram ao local, mas o suspeito conseguiu empreender fuga pelos quintais de mangue, sendo perseguido a pé pelas guarnições, que perderam seu rastro em seguida.

You May Also Like