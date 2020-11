Polícia desmonta serraria clandestina na região do Chapadão, próximo a Santarém

Uma serraria clandestina, um caminhão e um trator usados na extração ilegal e beneficiamento de madeira foram destruídos pela durante uma ação da Polícia Ambiental, na região conhecida como Chapadão, na área da PA-370 (rodovia Santarém-Curuá-Una), na operação Oeste Verde, deflagrada na segunda-feira, 23.

Na serraria havia cerca de 114 m³ de madeira (beneficiada e em tora), sendo em torno de 100 m³ da espécie castanheira, que é protegida por lei.

De acordo com informações da Polícia, a operação foi deflagrada por volta de 05h, com deslocamento dos policiais até o Ramal do Divino para fiscalização direcionada ao combate de extração, transporte e beneficiamento ilegal de madeira.

A serraria foi localizada no final da manhã, em pleno funcionamento. De acordo com os policiais, ao perceberem a aproximação das viaturas, pessoas que estavam trabalhando na serraria clandestina fugiram para o meio da mata, permanecendo no local apenas um dos funcionários. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 20, com três cartuchos intactos. O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido até Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia informou que em razão ao difícil acesso e a distância do local onde foi flagrando o crime ambiental, impossibilitando o transporte do material apreendido, foi realizada a inutilização da serraria, do trator e do caminhão.

Foto: Reprodução

Por: Roma News

