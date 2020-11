Comandante do CPR-1 diz que Santarém está na rota do tráfico de drogas

Uma grande apreensão de droga foi feita na Grande Área do Maicá.

Uma grande apreensão de droga foi feita na tarde de terça-feira (24), pela Polícia Militar, na Grande Área do Maicá, em Santarém, oeste do Pará. Foram nove sacas com cerca de 246 tabletes de maconha que foram encontradas em um matagal.

De acordo com o comandante do CPR-1, coronel Aldemar Maués, apesar de ninguém ter sido preso, a apreensão gera um grande prejuízo para o tráfico. “É mais um baque no tráfico, mais uma vez os órgãos de segurança mostrando um serviço sério no combate ao tráfico aqui na região. Tinha uma pessoa no local, mas quando as viaturas se aproximavam ela se embrenhou na mata. A inteligência tem as características do indivíduo e a Civil vai seguir com as investigações para identificar os donos dessa droga que aparenta ser maconha”, ressaltou.

Várias apreensões de drogas foram feitas este ano em Santarém, onde em muitos casos os traficantes usam pessoas “mulas” para fazer o transportes desse produto ilícito. A Polícia Rodoviária Federal fez várias apreensões de drogas que estavam sendo transportadas dentro de ônibus e outros veículos, pela Rodovia BR 163.

O comandante do CPR-1. Coronel Maués disse que Santarém está na rota do tráfico, por isso há necessidade de intensificar as investigações para tentar estancar essa rota. “O diferencial aqui é a parceria entre os órgãos de segurança pública. Temos uma parceria muto boa com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros órgãos. Todos estão empenhados no combate ao tráfico”, pontuou.

Foto: Polícia Militar/Reprodução

Por: Portal Santarém e G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...