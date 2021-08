Polícia divulga retrato falado de assaltante que atirou e feriu homem no Juá, em Santarém

Retrato falado de asaltante que atirou e feriu homem na ocupação do Juá, em Santarém — Foto: Reprodução

Imagem foi feita com informações repassadas pelas vítimas de tentativa de assalto. Polícia continua investigações para identificar criminoso, que contou com ajuda de outras pessoas.

Foi divulgado nesta quinta-feira (19) o retrato falado do assaltante que atirou e feriu um homem na ocupação do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A imagem computadorizada foi feita baseada em informações repassadas por vítimas de tentativa de assalto em uma sorveteria na terça-feira (17).

A vítima ferida com o tiro passou por cirurgia e está em observação em um hospital particular. David Dener tem quadro clínico delicado e precisa de doações de sangue A+.

De acordo com a Polícia Civil, a dona da sorveteria, que é mãe da vítima, e outra pessoa que estava no estabelecimento, já foram ouvidas. Perícias devem ser realizadas para ajudar nas investigações.

Policiais contam com ajuda de imagens registradas por câmeras de segurança para identificar os criminosos, já que o assaltante contou com apoio de outras pessoas que o aguardavam fora da sorveteria.

Em caso de denúncias sobre o paradeiro do assaltante, a polícia orienta que passem informações pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

O assalto

Homem leva tiro ao tentar impedir assalto a sorveteria no Juá, em Santarém

De acordo com a Polícia Militar, o assaltante entrou no estabelecimento e a atendente se assustou e correu para chamar o filho, que estava deitado. David Dener acabou sendo atingido por um tiro.

O assaltante fugiu em uma motocicleta e, ainda segundo a PM, contava com apoio de um carro na fuga.

