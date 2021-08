Identificado casal encontrado morto na rodovia BR 163 em Alvorada da Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

O casal foi identificado sendo Simone dos Santos e Anisley de Jesus dos Santos, foram encontrados por populares na rodovia BR 163 próximo a comunidade de Alvorada da Amazonia distante 35 km de Novo Progresso. O Casal trafegava na rodovia com uma motocicleta honda Pop de cor azul, placa QDB 7652, quando colidiram possivelmente com um caminhão. As duas vítimas não tiveram chance de socorro. O casal eram moradores da vicinal Paraná, e foram encontrados mortos na rodovia BR 163.

You May Also Like