Polícia e Ibama apreendem antenas de internet de Musk que municiam garimpeiros criminosos

PRF e Ibama desmontaram logística criminosa dos garimpeiros ilegais. Fotos: Reprodução – Youtube – AP

Segundo a agência Associated Press (AP), “Musk trouxe a internet para a Amazônia brasileira. Os criminosos adoram”. Foi Bolsonaro, que já defendeu diversas vezes o garimpo e a mineração em terras indígenas, quem trouxe Elon Musk para a região.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) encontraram e apreenderam uma antena Starlink 2.0 que estava sendo utilizada por garimpeiros em Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas. Além dessa, outras seis já foram apreendidas em ações contra o garimpo ilegal.

A Starlink 2.0 é a segunda versão da antena para conexão de internet desenvolvida pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, que tem ligação com ex-membros do governo Bolsonaro.

A nova apreensão foi informada por um agente que participou da apreensão terça-feira (14) à Associated Press.

Segundo a AP, também foram apreendidos ouro, mercúrio, utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro de outros materiais, e munições para armas de fogo. Combustível e outros equipamentos foram queimados.

A reportagem é intitulada “Musk trouxe a internet para a Amazônia brasileira. Os criminosos adoram”.

Cada antena da Starlink é vendida por cerca de R$ 3 mil e também exige uma mensalidade de R$ 230 para a conexão. O equipamento permite que os garimpeiros tenham conexão de alta velocidade em suas embarcações.

Uma foto divulgada pela Associated Press mostra que os criminosos também utilizavam o serviço da Viasat, companhia norte-americana que fornece equipamentos e serviços para comunicações militares e comerciais nos Estados Unidos. No Brasil, a Viasat provê internet para áreas rurais com autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em janeiro, o governo Lula lançou uma ofensiva contra o garimpo ilegal depois de revelada a situação desumana que viviam os yanomamis durante a gestão de Bolsonaro.

Os indígenas tiveram, ao longo de quatro anos, suas terras invadidas pelo garimpo ilegal, que contava com o apoio do governo Bolsonaro. O garimpo é responsável pela contaminação de rios e outras dificuldades sofridas pelos yanomamis em Roraima.

O ex-presidente Bolsonaro, que já defendeu diversas vezes o garimpo e a mineração em terras indígenas, trouxe Elon Musk para o Brasil em 2022.

Na visita, foi feito o anúncio de que sete mil escolas receberiam internet através da Starlink.

Três empresas que atuam nessa área, ouvidas de maneira reservada pelo jornal Folha de S.Paulo, disseram que os critérios adotados em uma licitação do governo Bolsonaro para instalação de internet nas escolas indicam que a Starlink, empresa de Musk, foi favorecida, pois são impossíveis de serem atingidos pelas demais empresas.

A Starlink é a única empresa, de todas que atuam no território nacional, que oferece tudo o que é exigido na licitação a baixo custo. Concorrentes acreditam que as exigências foram feitas “sob medida”.

O presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Satélite (Sindisat), Fábio Alencar, disse que o caso é “suspeito” e lembrou de ações do ministro das Comunicações, Fábio Faria, junto a Musk.

“Não posso dizer que teve má-fé, mas, com tudo o que ele [Fábio Faria] fez antes, ficou suspeito”, disse ao jornal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/16:00:48 com informações do Hora do Povo

