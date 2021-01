CRLV digital: como emitir e imprimir documentos do carro na sua casa

(Imagem: Divulgação) – Não dá para negar que, com a pandemia do Covid-19, muitos setores da sociedade acabaram desenvolvendo maneiras mais práticas, com menos burocracias, para poder atender as demandas da população.

Nesse meio tempo, a internet ganhou novo significado, tornando-se a principal ferramenta de trabalho, proporcionando a resolução (e simplificação) de muitos problemas.

Alguns órgãos de trânsito também aderiram a esse novo formato, otimizando muitos dos serviços prestados. Exemplo disso é que, agora, os motoristas têm a possibilidade de realizar a impressão do CRLV por conta própria – sem precisar sair de casa.

Fonte: Gustavo Fonseca

Colunista do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...