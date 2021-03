Beneficiários do programa ‘Renda Pará’ nascidos em julho podem fazer o saque nesta quinta-feira

Programa vai realizar pagamento para os nascidos em julho. — Foto: Reprodução/Agência Pará

O saque do benefício no valor de R$ 100,00 pode ser feito em qualquer agencia no BanparáNesta quinta-feira (1º) o Governo do Pará continua o pagamento do programa Renda Pará. Os beneficiários do programa fazem aniversário no mês de julho poderão fazer o saque do benefício no valor de R$ 100,00 em qualquer agencia no Banpará.

Para fazer o saque, o beneficiário tem que levar documento de identidade original com foto, CPF, NIS e cartão do programa Bolsa Família. Cerca de um milhão de paraenses serão beneficiados com o auxílio emergencial criado para apoiar famílias mais atingidas pela pandemia.

Confira o calendário do pagamento do benefício:

-Julho: 01 e 05 de abril

– Agosto: 06 e 07 de abril

– Setembro: 08 e 09 de abril

– Outubro: 12 e 13 de abril

– Novembro: 14 e 15 de abril

– Dezembro: 16 e 19 de abril

Serviço:

O atendimento é realizado das 8h às 15h em agências, sendo das 8h às 9h para o grupo de risco e das 9h ‪às 14h, para beneficiários do Renda Pará e demais serviços bancários. A partir das 14h, o atendimento é exclusivo para beneficiários do programa.

Por G1 Pa — Belém

