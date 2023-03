Justiça do Maranhão solta homem preso em flagrante por manter criança de 12 anos em cárcere privado

Eduardo da Silva Noronha foi solto nesta quinta-feira (Foto:Reprodução/PCRJ)

Ele foi liberado sob a condição de permanecer monitorado por tornozeleira eletrônica

O homem que levou uma menina de 12 anos da porta da escola em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, e a manteve trancada dentro de um quitinete na periferia de São Luís, capital do Maranhão, foi solto nesta quinta-feira (16), após audiência de custódia, no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Ele deve permanecer monitorado por tornozeleira eletrônica. Eduardo da Silva Noronha havia sido preso em flagrante por sequestrar e manter a criança em cárcere privado.

Encontrada nessa terça-feira (14), a vítima era procurada pela polícia e pela família desde o dia 6 de março. De acordo com os investigadores, Eduardo conversava com a menina pela internet desde que ela tinha 10 anos. Durante o sequestro, eles percorreram 3,1 mil quilômetros em pelo menos dois dias dentro de carro chamado por aplicativo, numa viagem que custou R$ 4 mil.

“Nós temos que ter cuidado, ver o que nossas crianças estão fazendo no celular, no computador, temos que redobrar a nossa atenção dos nossos filhos, para não cairmos em uma situação dessa”, declarou o delegado Marconi Matos, da Delegacia de Homicídios de São Luís.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/10:05:02

