Polícia encontra corpos baleados e amarrados boiando em rio

Na tarde do último domingo (28), a Polícia Civil encontrou dois corpos no Rio Negro, em Manaus-AM. Um canoeiro que passava pelo local encontrou os cadáveres e avisou à polícia. De acordo com a Polícia, a principal hipótese é de execução antes de terem sido amarrados e atirados no rio.

“Além de estarem amarrados ainda havia marcas de tiro, mas não sabemos quantas. Vamos trabalhar com a hipótese de que tenham sido executados e jogados no rio durante a noite ou madrugada”, informaram ao portal CM7.

