Veja as profissões com maior potencial, bons salários e vagas garantidas

Foto: Reprodução / Freepik | Descubra como a transformação digital e a inteligência artificial estão moldando o mercado de trabalho e criando novas oportunidades de carreira.

Vivemos em uma era onde a transformação digital e o avanço da inteligência artificial estão reescrevendo as regras do mercado de trabalho. Este não é apenas um momento de transição; é uma revolução que redefine quais habilidades são valorizadas e quais carreiras emergentes estão em ascensão.

A transformação digital tem sido um catalisador para mudanças significativas em todos os setores. Empresas de todos os tamanhos estão implementando tecnologias digitais para otimizar operações, melhorar a experiência do cliente e criar novos produtos e serviços.

Segundo um estudo da McKinsey, a digitalização pode aumentar a produtividade global em até 1,4% ao ano. Mas o que isso significa para os trabalhadores?

As profissões ligadas à tecnologia, como desenvolvedores de software, analistas de dados e especialistas em cibersegurança, estão em alta demanda. Além disso, funções que exigem criatividade e habilidades humanas, como design de experiência do usuário (UX) e marketing digital, também estão se destacando.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial não é apenas um jargão; é uma força motriz por trás da inovação moderna. De acordo com a PwC, a IA pode contribuir com até US$ 15,7 trilhões para a economia global até 2030. Profissões como engenheiro de machine learning e cientista de dados estão entre as mais procuradas, pois as empresas buscam aproveitar o poder da IA para obter vantagens competitivas.

Carreiras emergentes

Com a rápida evolução tecnológica, surgem novas oportunidades de carreira em áreas antes inimagináveis. Aqui estão algumas das carreiras emergentes que estão ganhando destaque:

Especialista em Robótica: Com a automação se tornando comum em indústrias diversas, a demanda por especialistas em robótica está em alta.

Consultor em Sustentabilidade: À medida que as empresas se tornam mais conscientes ambientalmente, os consultores que ajudam a implementar práticas sustentáveis estão cada vez mais requisitados.

Desenvolvedor de Realidade Aumentada: Com o crescimento da demanda por experiências imersivas, desenvolvedores especializados em AR estão prosperando.

Exemplos Práticos

Considere a trajetória de empresas como a Tesla, que revolucionou o setor automotivo não apenas com veículos elétricos, mas também com software avançado de direção autônoma. Este é um exemplo clássico de como a transformação digital e a inteligência artificial estão criando novas oportunidades de carreira.

Outro exemplo é a Amazon, que utiliza IA para gerenciar suas operações logísticas complexas, criando uma nova classe de empregos em análise de dados e desenvolvimento de software logístico.

Futuro

À medida que o mercado de trabalho evolui, a educação contínua e a adaptação são cruciais. Universidades e plataformas de e-learning estão respondendo a essa necessidade com cursos focados em habilidades digitais e inovação. A capacidade de aprender continuamente e se adaptar rapidamente a novas tecnologias é um ativo valioso.

Fonte: Gustavo Dutra/DOL/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2025/18:12:12

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

