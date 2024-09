Polícia encontra mais três vítimas de chacina em garimpo de Pontes de Lacerda | MT

Foto: Reprodução | Na segunda-feira (23) duas vítimas baleadas foram deixadas na porta de um hospital.

Outros três corpos foram encontrados com marcas de tiros no garimpo ilegal Sararé, localizado entre os municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda nesta terça-feira (24). As vítimas da chacina ainda não foram identificadas, mas são todas do sexo masculino.

Conforme informações da polícia, os corpos estavam próximos a um local conhecido como Bar Zagaia.

Com os três corpos encontrados, a chacina já soma cinco vítimas. Na última segunda-feira (23), Flávia Melo Miranda Soares, de 20 anos e um homem que não teve a identidade revelada, de 33 anos, também foram baleados no mesmo local e posteriormente deixados na porta do Hospital Santa Casa, em Pontes e Lacerda.

LEIA MAIS

Flávia já estava sem vida. O homem estava em estado grave, foi socorrido e permanece hospitalizado.

Pelas imagens de câmeras do hospital, os policiais identificaram que as vítimas foram levadas por uma caminhonete Hilux. O veículo ainda não foi encontrado.

O delegado regional de Pontes e Lacerda, João Paulo Berté, explica que as investigações continuam para descobrir a motivação do crime e identificar as vítimas encontradas nesta terça-feira.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/15:13:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...