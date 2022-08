Polícia encontra quatro corpos, aborda grupo suspeito, que reage e três morrem, no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. (As informações do Só Notícias/Herbert de Souza e Kelvin Ramirez – foto: arquivo/divulgação).

As equipes, então, fizeram uma barreira na rodovia e conseguiram prender três suspeitos, os quais acabaram dando informações sobre o paradeiro dos outros acusados. Segundo as informações repassadas aos policiais, os suspeitos estariam em uma casa, que teria servido de apoio para a execução dos assassinatos.

Os corpos estavam em uma vala, às margens da MT-208. Segundo a Polícia Civil, desde o desaparecimento, as equipes policiais estavam em buscas para tentar localizar as vítimas. Hoje, os investigadores receberam uma ligação apontando a localização dos corpos. Policiais civis e militares foram até o local, onde confirmaram as identidades das vítimas.

As vítimas, de acordo com a polícia, são Jeferson Vale Paulino, Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva e João Vitor da Silva, idades não confirmadas.

