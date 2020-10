Polícia ‘estoura’ ponto de distribuição de drogas Ananindeua

Uma casa no conjunto Paar funcionava como centro de distribuição do entorpecente. A própria comunidade denunciou a prática ilícita à polícia – (Foto:Ascom Polícia Militar)

Com o auxílio do Disque Denúncia (190), a Polícia Militar do Pará apreendeu 50 quilos de maconha em Belém. A operação contou com a atuação do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que, com base em informações repassadas pela comunidade, chegou à Alameda São Paulo, 24, no bairro do Paar, em Ananindeua, onde funcionava um Centro de Distribuição de Drogas.

No local foram apreendidos cerca de 50 quilos de substância análoga à maconha. A droga estava dividida em tijolos prensados. Os ocupantes do imóvel conseguiram fugir poucos minutos antes da chegada das viaturas da PM.

O material entorpecente foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos administrativos necessários.

