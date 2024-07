Preço do boi gordo avança no Pará e valor das matrizes sobe em SP

(Foto: Reprodução)- Recuperação nos preços das vacas e novilhas pode estar atrelada a sinais de uma gradativa diminuição na oferta destes animais.

O estado do Pará foi destaque no mercado físico do boi gordo nesta segunda-feira, 15/7, com avanço nos preços do gado nas principais regiões de produção pecuária. Em São Paulo, a cotação do boi permaneceu estável, mas o valor das vacas (matrizes) aumentou.

“Apesar do escoamento de carne bovina no mercado doméstico já ser menos intenso, devido à entrada da segunda quinzena do mês, o boi gordo ainda demonstra firmeza”, disse em nota a consultoria Agrifatto, que já indicava na sexta-feira, 12/7, um cenário positivo para a arroba no Pará.

Nesta segunda, dados da Scot Consultoria mostram que houve avanço de R$ 3 por arroba nos valores do gado em Marabá (PA), Redenção (PA) e Paragominas (PA). Com as altas, os preços brutos do boi gordo nestas regiões foram para R$ 200, R$ 198 e R$ 215 por arroba a prazo, respectivamente.

Em Paragominas, as fêmeas tiveram avanço ainda maior, de R$ 5 por arroba, e estão cotadas em R$ 185 por arroba a prazo. O preço vale tanto para a vaca quanto para a novilha, segundo a Scot.

O movimento positivo para as fêmeas também aconteceu em São Paulo. “O mercado abriu com um aumento de R$ 3 na arroba da vaca gorda, que agora está cotada em R$ 200. Para as demais categorias, os preços estão estáveis na comparação diária”, disse a Scot.

A recuperação nos preços das vacas e novilhas pode estar atrelada a sinais de uma gradativa diminuição na oferta destes animais, à medida que o pecuarista vai mudando a estratégia de enviar fêmeas para abate.

A Agrifatto ressaltou que os frigoríficos têm enfrentado mais dificuldades para preencher suas escalas de abate. Além disso, as exportações estão com um bom ritmo o que acaba levando a indústria a buscar mais animais no mercado.

“Diante deste cenário, as indústrias precisam agir de maneira rápida, causando uma competição mais acirrada pela compra do boi gordo e refletindo na recente alta das cotações”, afirmou a consultoria.

Fonte: Globo Rural e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/15:39:41

