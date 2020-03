Polícia fecha bares em Rurópolis após comércios descumprirem decreto estadual

Policiais fecharam bares em Rurópolis — Foto: Divulgação

As guarnições da Polícia Militar foram aos bares após denúncias anônimas de moradores que estavam preocupados com a aglomeração de pessoas.

Guarnições da polícia militar fecharam na manhã deste domingo (29) bares que estavam funcionando normalmente em Rurópolis, no oeste do Pará. De acordo com a polícia, os policiais chegaram aos dois bares após denúncias anônimas de moradores que estavam preocupados com a aglomeração de pessoas nos comércios, principalmente caminhoneiros de outros estados.

Um dos bares fica na comunidade Pebolândia onde os policiais encontraram um bar funcionando normalmente, o qual foi imediatamente fechado e advertido quanto a proibição de aglomerações de pessoas. O outro estabelecimento fechado pelos policiais fica no KM 120.

Populares informaram a polícia que é comum durante a noite e na madrugada o consumo de bebidas alcoólicas nesses lugares na passagem de carros de passeio ou transporte de cargas quando seus condutores se aglomeram nesses locais, o que está preocupando os moradores dessas comunidades pelo medo de aumentar o risco de contágio do coronavírus.

Para impedir que os comércios voltem a descumprir o decreto do Estado, diligencias serão intensificadas na região. Moradores e comerciantes foram orientados a seguir as recomendações para o período da quarentena e permanecer resguardados em suas residências.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...