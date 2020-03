Identificado piloto da aeronave presa com U$ 1milhão de Dólar no Pará

O Piloto foi identificado como “Rafael Silveira Dias”, sócio de uma construtora e uma imobiliária em Balneário Camboriu (SC), foi preso com um milhão de dólares no Pará. (foto:Divulgação Policia)

A polícia Civil apreendeu dia 21 de março de 2020, no aeroporto municipal de São Félix do Xingu, sudeste do Pará, cerca de um milhão de dólares dentro de uma maleta que seria transportada em uma aeronave ,o piloto “Rafael Silveira Dias” disse para policia que o destino era Novo Progresso.

A grana estava no avião com o empresário e piloto “Rafael Silveira Dias”, de Balneário Camboriú (SC). Ele é sócio de uma construtora e de uma imobiliária da cidade. O passageiro do avião fugiu.

A prisão aconteceu ao meio-dia de sábado( 21), depois que os policiais civis receberam denúncias de que uma aeronave, que estava na cabeceira da pista do aeroporto, transportava drogas. Os policiais foram até o local e encontrar a aeronave de prefixo PT-IHS.

O piloto informou que havia decolado de Paragominas com destino a Novo Progresso, no sudoeste do Pará, levando apenas o passageiro. O suspeito fugiu ao notar a presença dos policiais.

Leia mais:Avião com destino à Novo Progresso é preso com U$ 1 milhão de Dolar em São Félix do Xingu

No avião foram encontrados um revólver calibre 38 e dois galões com 50 litros de combustível pra avião. R. foi preso em flagrante. “Recebemos a denúncia de manhã cedo, que se tratava de tráfico de drogas, e acabamos fazendo a maior apreensão de dinheiro em dólar. São quase um milhão de dólares apreendidos. As equipes da Decor e Core assumem as investigações”, informou o delegado-geral de polícia Civil, Alberto Teixeira.

O caso segue investigado pela diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor) e a Coordenaria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Empresário Piloto Rafael Silveira Dias foi denunciado pelo MP/SC por estelionato

Rafael Dias foi denunciado pelo ministério Público de Balneário Camboriú, em maio de 2017, por ter praticado pelo menos 29 vezes o crime de estelionato. Os golpes teriam sido aplicados através de dois empreendimentos: o Residencial Stefan, que fica na Vila Real, e o edifício Bora Bora, no centro da cidade. Ele foi acusado de vender o mesmo imóvel para mais de um comprador, não concluir o empreendimento e também por vender imóveis que não existiam.

Em Balneário Camboriú, Rafael foi sócio da Raka Construtura e denunciado criminalmente pelo Ministério Público pelo crime de estelionato continuado e pela contravenção de vender imóvel sem a devida incorporação. Os fatos consistiam na venda do mesmo imóvel para mais de um comprador, não entrega do imóvel vendido e venda de imóvel inexistente.

A empresa de Rafael levantou o esqueleto dos prédios e terminou algumas salas comerciais térreas. Depois, manteve um ou dois funcionários fazendo de conta que trabalhava, e paralisou as construções.

Ele também teria vendido o mesmo apartamento ou sala comercial para mais de uma pessoa. Uma terceira variação do golpe foi a Raka ter comercializado apartamentos em andares que não foram aprovados pela prefeitura e que, portanto, não podem ser construídos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...