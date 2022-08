(Foto:Reprodução) -Em prosseguimento a operação “Q I”, a Polícia Federal cumpre mais quatro mandados de busca e apreensão em gabinetes de desembargadores no Pará

Mais quatro desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará são alvo de investigação neste momento. Polícia Federal interditou o segundo andar do prédio.

A Polícia Federal dá prosseguimento à Operação “Quem Indica”, em Belém, cumprindo novos mandados de busca e apreensão, nesta manhã, no Tribunal de Justiça do Estado, nos gabinetes dos desembargadores Ronaldo Vale, Nazaré Saavedra, Maria Edwiges e José Roberto Maia Bezerra Júnior. Ontem, agentes da PF estiveram praticamente a tarde inteira na Secretaria de Informática do Tribunal.

A “Operação Q,I” foi autorizada pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público Federal. Ontem, as investigações atingiram os desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, além de servidores lotados na Procuradoria-Geral do estado e na Secretaria de Cultura. As investigações em curso neste momento também atingem residências de servidores do Estado relacionados à operação.meu ip

