Trio encapuzado invade casa e mata homem na frente da mulher e os filhos em Belém

Crime foi no bairro Parque Verde. Ninguém foi preso.

A Polícia Civil investiga o caso em que três homens encapuzados invadiram uma casa e mataram a tiros um homem identificado como Paulo Robson dos Santos, de 35 anos, em Belém.

O crime foi na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro do Parque Verde. A vítima estava com a mulher e os três filhos na residência.

Testemunhas disseram à polícia que os criminosos usaram um alicate para entrar na casa da vítima, por volta das 00h. O imóvel fica na passagem Sargento Getúlio.

Ainda de acordo com os depoimentos iniciais, os criminosos ordenaram que a mulher e as crianças saíssem do quarto antes de atirar contra a vítima, que morreu no local. Foram ao menos sete tiros.

Em nota, a Polícia Civil disse que foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso por meio da Delegacia do Benguí. Perícias também foram pedidas para auxiliar nas investigações. Ninguém foi preso.

Informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no número 181.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/15:08:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

