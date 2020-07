Polícia prende servidores do Detran suspeitos de fraudes

Quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão foram cumpridos em Belém e Abaetetuba |Foto: Ascom Polícia Civil

Três servidores públicos do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) foram presos, nesta quinta-feira (16), em operação da Polícia Civil do Pará com apoio de policiais do Núcleo de Inteligência do Detran. Eles são investigados por inserir dados falsos em sistemas de informação do departamento de trânsito paraense com o objetivo de legalizar veículos de origem ilícita.

De acordo com informações da Polícia Civil, na operação, denominada “Zeta”, houve cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e de três mandados de prisão nas cidades de Belém e de Abaetetuba, nordeste paraense.

Durante as investigações, os policiais comprovaram que o grupo estaria inserindo dados falsos em sistemas de informação do Detran do Pará com o objetivo de legalizar veículos de origem ilícita que se encontram em outros Estados do país, em especial da região Sul.

Constatou-se ainda que, no período de quatro meses do ano de 2018, o grupo realizou cerca de 800 transferências veiculares suspeitas, incluindo diversos carros de luxo, tais como BMW e Porsche.

O nome Zeta deriva da plataforma de montagem do veículo Chevrolet Camaro, um dos veículos que o grupo criminoso forjou dados para realizar a transferência para o Estado do Pará.

As informações são da Polícia Civil do Pará.

Por:DOL

