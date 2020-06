Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Marituba e Barcarena, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação ocorre a pedido do Ministério Público Federal (MPF/PA) dentro da “Operação Cidadela”, que investiga o possível desvio de recursos públicos na compra de medicamentos por prefeituras do nordeste paraense.

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (3) dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Marituba e Barcarena.

Investigação do MPF/PA envolve o possível desvio de recursos públicos na compra de medicamentos por prefeituras do nordeste paraense.

