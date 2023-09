Fogo destrói mais de 40 hectares no Parque Cristalino II em MT — Foto: ICV

Fogo destrói mais de 40 hectares de floresta no Parque Cristalino II em MT;

Chamas avançam em três frentes na vegetação. A área é prioritária na conservação da Amazônia.

Fogo destrói mais de 40 hectares no Parque Cristalino II em MT

Um incêndio destruiu mais de 40 hectares de floresta do Parque Estadual Cristalino II, entre Alta Floresta e Novo Mundo, a 800 e 791 km de Cuiabá, respectivamente. (Veja vídeo acima).

Pesquisadores do Instituto Centro de Vida (ICV) informaram que dados de satélite mostram três frentes de fogo dentro da área que foi desmatada e queimada no ano passado. As chamas ainda não foram controladas.

O parque

Com 66 mil hectares, o Parque Estadual Cristalino II está localizado entre o Rio Teles Pires e a divisa com o Pará, no qual abrange os municípios de Novo Mundo e Alta Floresta. Além do fogo na região, o parque também estava no centro de uma disputa jurídica e política.

A Justiça havia decretado a extinção da unidade, mas o Ministério Público recorreu da decisão e alegou que não havia sido intimado e, assim, houve violação do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.

Localizado em zona de vegetação, que transita entre savana e floresta amazônica, possui nascentes de águas puras e grande variedade de espécies da flora e da fauna de grande porte. Por essa razão, o local é considerado uma área prioritária na conservação da Amazônia.

Fonte: G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/10:16:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...