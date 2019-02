(foto:© REUTERS / Imagem Ilustrativa)- Operação mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o departamento de propinas da Odebrecht

Polícia Federal deflagra 60ª fase da Lava Jato

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a 60ª fase da Lava Jato, denominada Ad Infinitum.

A operação mira um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o repasse de quantias milionárias ao departamento de propinas da Odebrecht, entre os anos de 2010 a 2011.

A PF cumpre um mandado de prisão preventiva, contra um operador financeiro que já indiciado em outras fases da força-tarefa e cuja identidade ainda não foi revelada, e 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo.

De acordo com o portal G1, ao todo, 46 agentes da PF cumprem os mandados em dez locais, nas cidades de São Paulo, São José do Rio Preto, Guarujá e Ubatuba, todas em São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba-PR. A operação é feita em cooperação com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

