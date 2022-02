Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro e ‘caixa 2’ em campanha eleitoral e cumpre mandados no PA e em SC

Irregularidades foram encontradas em campanha eleitoral de 2020 em Parauapebas. — Foto: Ascom PF/PA

Doações de R$ 500 mil e R$ 300 mil despertaram suspeitas e um dos investigados confessou repasse de dinheiro de forma ilegal na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (8) a operação “Conatibus”, para investigar crimes de falsidade ideológica eleitoral, conhecido como ‘caixa 2’ e lavagem de capitais.

Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Parauapebas e Marabá, no sudeste do Pará, e também em Palhoça, em Santa Catarina. (As informações são do g1 PA — Belém)

De acordo com a PF, a investigação iniciou a partir de indícios de falsas doações para campanha eleitoral de 2020 em Parauapebas, pois os valores utilizados para doação não eram provenientes das origens declaradas.

Duas das doações realizadas, à época, foram de R$ 500 mil e outra de R$ 300 mil e acabaram despertando suspeitas.

Um dos investigados confessou à polícia que repassou dinheiro de forma ilegal, mas disse que foi cooptado para realizar a doação para campanha eleitoral do candidato e que, em troca, receberia uma determinada quantia posteriormente.

A PF explica que se for confirmada a hipótese criminal, os envolvidos podem responder pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, com pena de até cinco anos, e também lavagem de capitais, com punição de até dez anos.

As investigações seguem em andamento. Os nomes dos investigados não foram revelados pela PF.

