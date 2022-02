Corpo é encontrado após naufrágio no rio Tapajós em Itaituba (PA)

Equipes realizam buscas a desaparecidos no rio Tapajós em Itaituba — Foto: Bombeiros/Divulgação

Dois homens seguem desaparecidos e uma pessoa foi resgatada com vida por ribeirinhos. Naufrágio ocorreu em corredeira do Rio Tapajós em Itaituba, sudoeste do Pará.

Um corpo foi encontrado nesta terça-feira (8) no rio Tapajós em Itaituba, sudoeste do Pará, durante as buscas a desaparecidos de um naufrágio. Duas pessoas seguem desaparecidas. (As informações são do g1 PA — Belém)

A identidade da vítima não foi confirmada, mas os bombeiros acreditam que seja um dos três homens que estão desaparecidos desde domingo (6), quando a voadeira em que estavam naufragou.

A Capitania dos Portos informou em nota nesta terça-feira que vai instaurar inquérito para investigar as causas e circunstâncias do acidente e que enviou ma equipe de Santarém para Itaituba para prestar auxílio e colher informações.

Os quatro ocupantes do barco estariam pescando no rio na região da comunidade de São Luiz do Tapajós. A suspeita é que a embarcação tenha naufragado em uma corredeira no rio Tapajós.

Equipes da Polícia Militar e dos bombeiros seguem realizando buscas na região a procura dos dois desaparecidos com mergulhadores e barcos. Moradores da região também estão ajudando.

