Polícia Federal e Ibama fazem operação contra garimpos ilegais no rio Peixoto de Azevedo (MT)

A Polícia Federal em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, encerrou hoje, a operação Olhos d’Água que teve o objetivo de fiscalizar e reprimir garimpos ilegais no rio Peixoto de Azevedo, nas arredores da cidade de Matupá.

A investigação policial iniciou-se a partir de denúncia que indicou a presença de diversas dragas de garimpo próximas à estação de captação de água do município.

A fiscalização foi realizada no próprio leito do rio e teve como objetivo a abordagem de balsas utilizadas para a mineração sem o licenciamento ambiental exigido, bem como a identificação de seus proprietários. Uma balsa foi destruída.

Os responsáveis poderão ser processados pelos crimes de usurpação de bem da União e extração mineral sem o licenciamento ambiental, respondendo por penas de até cinco anos de detenção, além de multas administrativas a serem aplicadas pelo Ibama.

