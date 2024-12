Polícia inicia a devolução de mais de 400 celulares roubados na Grande Belém

Celulares são recuperados pela polícia no Pará. — Foto: Divulgação/PC

Para reaver o aparelho, o proprietário precisa levar um documento de identificação.

Mais de 400 celulares roubados que foram recuperados pela Polícia Civil do Pará começam a ser entregues aos proprietários a partir desta quarta-feira (18).

A ação integra a “Operação Reconecta”, cujo objetivo foi a sistematização de fluxo de informações voltadas para a restituição de dispositivos móveis furtados ou roubados no Pará.

Nos últimos 11 meses de 2024, cerca de 2.357 celulares foram recuperados pelas equipes da diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), seguidos de 2.792 aparelhos celulares pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e 269, através das equipes da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), o que totaliza 5.418 aparelhos recuperados em 2024.

O número atual supera os dados de 2023, onde foram recuperados 2.043 aparelhos celulares. Já em 2022, no comparativo entre janeiro e outubro de 2022, foram recuperados 1.059 celulares. O aumento do número reflete o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil no que envolve o tratamento de dados e sistematização do fluxo de procedimentos a serem adotados quando da notícia de crime envolvendo a subtração do aparelho celular.

Pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados foram notificadas para receber o aparelho no Auditório “Delegada Ione Coelho”, na Delegacia-Geral de Polícia Civil, a partir de 8h. A ação é coordenada pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e conta com a participação das unidades policiais da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

Para reaver o aparelho, o proprietário precisa levar um documento de identificação.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/15:58:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...