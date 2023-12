Polícia investiga caso de menina de 12 anos que deu à luz a bebê no ES

A polícia investiga o caso da menina de 12 anos que deu à luz a um bebê em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. A mãe da menina relatou que não sabia da gravidez. Segundo a mulher, ela teria engravidado após usar a tolha do padrasto.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do fato. O caso é investigado pela Delegacia de Mimoso do Sul e outras informações, segundo a corporação, não serão divulgados para não atrapalhar a investigação.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar na manhã do último domingo (24), a menina foi levada para um hospital da cidade após dar à luz a um bebê. O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical quando chegou ao hospital.

Após passar pelo primeiro atendimento, a médica da unidade transferiu o recém-nascido para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim para passar por novos exames, já que não houve acompanhamento durante a gestação.

Diante da suspeita de um caso de estupro de vulnerável, a equipe acionou a Polícia Militar. Ao questionar a mãe e o padrasto sobre a gestação da menina, a mulher relatou que a filha teria engravidado após ter usado uma toalha do padrasto.

Ainda segundo a mulher, a menina tinha o hábito de usar cuecas dele. Segundo a mãe, a menina sempre reclamava que sentia dores.

O Conselho Tutelar do município foi acionado. A reportagem procurou o órgão para saber se acompanha o caso, mas não tivemos retorno até a publicação.

Fonte: Folha Vitória e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/12/2023/10:37:36

