VÍDEO: Médico dá socos no rosto de idosa durante realização de cirurgia nos olhos

Imagens revoltantes são de fato ocorrido em 2019, mas que só agora foram trazidas à tona. Agressão covarde gerou revolta em todo o mundo.

Um vídeo revoltante viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (22) e gerou indignação em internautas de todo o mundo. Nele, um médico aparece numa sala de cirurgia realizando um procedimento nos olhos de uma paciente idosa, de 82 anos, na cidade de Guigang, no Sul da China, uma metrópole com pouco mais de cinco milhões de habitantes. De repente, o profissional passa a dar socos no rosto da mulher, que se contorce com os golpes em meio à cirurgia.

O registro foi feito em 2019, mas apenas agora veio à tona, já que uma médica famosa da China teve acesso às imagens e as publicou na internet. Até onde se sabe, ninguém tinha tomado conhecimento sobre o ocorrido até então. O local onde a cirurgia era realizada é o Aier Eye Hospital, a maior rede particular do gênero do país.

A médica que divulgou o vídeo, Ai Fen, tornou-se célebre na China por fazer as primeiras denúncias de que um vírus mortal, depois identificado como Sars-Cov-2, que provocou a hecatombe da pandemia da Covid-19 em todo o planeta, estava causando muitos óbitos, o que teria sido, segundo ela, abafado pelas autoridades chinesas inicialmente. Ela realizou uma cirurgia no Aier Eye Hospital há alguns anos e diz que teria ficado cega após o procedimento.

A direção do hospital privado divulgou uma nota dizendo que o ocorrido “teria acontecido porque o médico deu instruções de alerta à paciente para que ela não mexesse os olhos naquele momento, mas que a idosa não teria intendido porque falava um dialeto bem diferente do mandarim”. O Aier Eye Hospital admitiu que o oftalmologista “tratou a paciente de maneira rude durante uma situação de emergência”. À rede britânica BBC, a direção do grupo de saúde privado deu uma outra versão, afirmando que “a paciente durante a cirurgia, devido à anestesia local, teve intolerância”.

Pelo vídeo é possível notar que enfermeiras vão em direção à maca onde a idosa está e se contorce pelos socos, para que então segurem as pernas dela e a imobilizem. A mulher ficou cega de um olho, embora a família afirme não saber se a agressão teve relação com a perda de visão. O filho dela confirmou também que a mãe foi “indenizada” em US$ 70 (R$ 330) pelo fato de a cirurgia ter sido malsucedida.

A direção do Aier Eye Hospital informou que o CEO da empresa foi demitido após a descoberta do vídeo e que o médico que realizou o procedimento foi suspenso de suas atividades na unidade.

Veja o vídeo:

When performing surgery on an 82-year-old patient, Dr. Feng Guiqiang, the director of Guigang Aier Eye Hospital in Guangxi, allegedly struck the patient's head in response to their cries of pain. Post-surgery, the patient lost vision in their left eye. pic.twitter.com/tdre63gDPn — Aric Chen 陳曉天 (@aricchen) December 20, 2023

Fonte: RepórteMT.

