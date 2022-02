Polícia investiga mortes de vizinhos após briga por causa de som alto em cidade do Pará

Mulher e homem morrem após discussão por conta de som alto, em Abaetetuba, no Pará

Homem foi na casa de jovem após ela reclamar de barulho e durante discussão, eles teriam se esfaqueado. Polícia de Abaetetuba investiga o caso como duplo homicídio.

A Polícia Civil investiga as mortes de dois vizinhos em Abaetetuba, a região do Baixo Tocantins, no Pará, no domingo (6). A suspeita é que a mulher e o homem tenham se esfaqueado durante uma briga por causa do som alto. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal)

Elenilza Ferreira de Souza, de 23 anos, e Mário Alberto Menezes Peres, de 35 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A polícia informou nesta segunda-feira (7) que o caso é investigado pela Delegacia de Abaetetuba como duplo homicídio.

A polícia foi acionada no bairro Bosque na madrugada de domingo e informada que a discussão foi “motivada por poluição sonora”.

Segundo as informações repassadas por testemunhas à polícia, a vizinha teria reclamado ao homem do som alto e, contrariado, ele procurou a mulher na casa dela.

Durante uma discussão, a mulher teria esfaqueado o vizinho, que revidou e também esfaqueou a mulher.

Eles moravam em kitinets, sendo ele no térreo e ela no primeiro andar. A jovem estava sozinha com o filho em casa quando ocorreu a briga. A casa dela foi periciada, segundo a Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 07/02/2022

