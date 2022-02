Ação policial apreende motos roubadas e armas e prende suspeitos em estradas do Pará

Ação apreendeu motos, drogas e armas de fogo — Foto: Divulgação/Ascom PM

Fiscalizações correram em diferentes pontos de rodovias paraenses no fim de semana.

Motocicletas com registro de furto e roubo foram recuperadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) entre sexta-feira (04) e sábado (05) nas rodovias estaduais do Pará. Além das 13 apreensões de veículos, houve prisões, apreensão de drogas e de três armas de fogo. As informações foram divulgadas pela polícia na noite de domingo (6). (As Informações são do g1 Pará — Belém)

Segundo a Polícia Militar, na sexta-feira (4), três homens foram presos por receptação de motocicletas com registro de roubo e furto por equipes do Posto de Controle Rodoviário (PCRv) do Meruú, na rodovia PA-151.

Durante a pesquisa ao sistema eletrônico do Detran, foi constatada a irregularidade nas três motocicletas, que foram apresentadas juntamente com os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil de Baião, nordeste paraense.

No Posto de Controle Rodoviário de Igarapé-Miri, também na rodovia PA-151, mais dois homens foram presos por receptação de duas motocicletas, com registro de furto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

Ainda na sexta-feira, equipes do PCRv da ilha de Mosqueiro, prenderam um homem que conduzia uma motocicleta de cor preta com registro de furto, na rodovia PA-391. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do distrito.

Já no Acará, equipes do PCRv de Guarumã também prenderam um homem por receptação de motocicleta furtada, durante rondas preventivas no ramal 13, próximo à rodovia PA-252.

Em Tailândia, nordeste do estado, operação conjunta das equipes do PCRv de Goianésia e Tailândia, objetivava prevenir roubos e outro crimes, foi realizada no quilômetro 128 da rodovia PA-150, e culminou na prisão de dois homens por receptação de motos com registro de furto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia.

No sudeste paraense, duas motos com registro de furto foram apreendidas por militares do PCRv de Paragominas. A ação policial ocorreu no município de Ulianópoliscastanhal e culminou na prisão de dois homens. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

No sábado (05), outras ocorrências de prisões por receptação de veículo com registro de furto e roubo foram registradas em diferentes localidades.

No PCRv situado na rodovia PA-136, em Castanhal, um homem foi flagrado conduzindo uma motocicleta sem emplacamento e com chassi adulterado. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Terra Alta, após confirmação de que o veículo estava com registro de furto no sistema eletrônico do Detran.

Uma guarnição que atua no PCRv de Guarumã apreendeu uma motocicleta com registro de roubo, durante ações ostensivas e preventivas na área urbana município de Acará. Os agentes de segurança pública localizaram o veículo em frente a uma agência bancária.

Armas e drogas também foram apreendidas durante ação

Em Altamira, sudoeste do estado, equipes do Batalhão prenderam um homem que transportava duas espingardas de calibres 36 e 22 milímetros. A ação policial ocorreu no sábado (05), durante ações de fiscalização realizadas na rodovia PA-415.

Também no sábado, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo quando tentava passar pela barreira policial realizada no quilômetro 01 da rodovia PA-447, em Concórdia do Pará. Uma espingarda calibre 22 milímetros foi apreendida e apresentada juntamente com o suspeito na Delegacia de Polícia Civil do município.

Uma expressiva quantidade de drogas foi apreendida na bolsa de uma mulher, quando ela tentava passar com seu veículo pela barreira permanente do BPRv, situada na rodovia PA-140, em Santo Antônio do Tauá. A suspeita foi presa em flagrante e conduzida junto com o entorpecente na Delegacia de Polícia Civil da localidade.

Jornal Folha do Progresso em 07/07/2022/17:28:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...