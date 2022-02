Grupo de 15 homens encapuzados invade delegacia e executa pai e irmão de suspeito de matar PM

(Foto:Reprodução) – Cerca de 15 homens armados e encapuzados invadiram a delegacia de Miracema do Tocantins(TO), renderam agentes da Polícia Civil e executaram o pai e o irmão do principal suspeito de matar o 2º sargento da PM, Anamon Rodrigues de Sousa, de 38 anos.

De acordo com o G1, Manoel Soares da Silva, de 67 anos, e o filho Edson Marinho da Silva, de 37 anos, estavam no distrito policial para prestar esclarecimentos após uma arma, que teria sido usada no crime, ser localizada dentro da casa deles.

De acordo com a corporação, quando os militares estavam na delegacia receberam a informação de que outro filho de Manoel, identificado como Valbiano Marinho da Silva, de 39 anos, tinha sido morto dentro da residência da família. (As informações são do O Dia)

Manoel e Edson, que segundo a PM, estava ferido por ter sido baleado em confronto com o sargento Anamon, haviam passado a madrugada na delegacia e tinham sido liberados, mas estavam aguardando o dia amanhecer para voltarem para casa com segurança.

“Em relação ao homicídio ocorrido dentro da delegacia, tendo como vítima os dois conduzidos inicialmente, a Polícia Militar informa que o registro e providência não foram realizados pela Polícia Militar”, se posicionou a corporação através de nota oficial.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/TO) não esclareceu o que de fato aconteceu na delegacia, mas informou que já deu início às investigações relacionadas aos fatos ocorridos.

Morte do sargento

Na noite da última sexta-feira, Anamon Rodrigues, que trabalhava na Agência de Inteligência da PM, foi até o setor Novo Horizonte II para realizar um levantamento de locais com maior incidência criminal para subsidiar uma operação da Polícia Militar que seria feita neste sábado. No local, houve uma troca de tiros e o sargento acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

