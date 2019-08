Polícia investiga tentativa de arrombamento a caixa eletrônico em Itaituba, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil investiga uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico na madrugada desta segunda-feira (16) no município de Itaituba, sudeste do Pará. Segundo a polícia, o equipamento foi apenas danificado, mas nenhuma quantia em dinheiro chegou a ser levada.

