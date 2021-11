“Forma Pará” abre inscrições para preencher mais de 300 vagas de nível superior em seis municípios.

(Foto: Reprodução) – Para conquistar uma das vagas, os interessados devem se inscrever para realizar a prova do processo seletivo especial até o dia 24 de novembro.

O município de Novo Progresso está entre os contemplados, com 50 vagas para o curso de e Engenharia Agronômica.

Na tarde da última segunda-feira (8), foi publicado o edital com a oferta de mais 300 vagas do Forma Pará em seis municípios paraenses. O documento se refere aos cursos superiores que serão executados pelo Instituto Federal do Pará (IFPA).

Programa do governo estadual, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Forma Pará conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas para diminuir o déficit na oferta de curso superior no estado.

Os cursos ofertados e os municípios atendidos pela chamada 2021 do Forma Pará, por meio do IFPA são: Engenharia de Pesca, em Bonito; Engenharia de Alimentos, em Santa Maria; Tecnologia em Gestão Ambiental, em Belém/Icoaraci; Tecnologia em Agroecologia, em Bom Jesus do Tocantins e em Cachoeira do Arari; e Engenharia Agronômica, em Novo Progresso. Serão ofertadas 50 vagas em cada um desses municípios.

Para conquistar uma das vagas, os interessados devem se inscrever para realizar a prova do processo seletivo especial até o dia 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. Alunos de escola pública pertencentes ao CadÚnico podem fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição até o dia 16 de novembro de 2021, mesmo período em que devem ser feitos os pedidos de atendimento especial.

Serviço

Os editais do IFPA, da Ufra, da Ufopa, da Unifesspa e da Uepa estão disponíveis em https://portalfadesp.org.br/?page_id=316 , e o da UFPA encontra-se em https://www.ceps.ufpa.br/.

Por:Fernanda Graim (SECTET)

09/11/2021 09h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...