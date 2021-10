Polícia Militar apreende armas de fogo em residência do bairro Juscelandia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA POLICIA MILITAR

Que por volta das 10h00mn, a guarnição de serviço foi informada, por populares, que o nacional “Felipe”, já conhecido pela prática de furtos na cidade, estaria andando em via pública, no bairro Juscelândia, com uma capa, aparentemente de uma espingarda.

You May Also Like