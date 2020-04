Polícia Militar apreende drogas e prende mulher traficante em Novo Progresso

A Guarnição da Polícia Militar de Novo Progresso realiza uma apreensão de drogas na tarde desta quinta-feira, dia 23, no bairro Santa Luzia.

Após abordagem e apreensão de usuário em rua da cidade foi possível chegar até o ponto de comercio da droga. Segundo a Guarnição da Policia Militar o usuário denunciou onde comprou a droga (crack), após monitoramento foi possível chegar até a residência no bairro Santa Luzia ,na rua Tiradentes próximo ao Quartel da Policia Militar e apreender em flagrante a traficante Francisca Freire de Melo Silva.

Ao adentrarem à rua, os policiais observaram um suspeito entrando e saindo da residencia outro com uma motocicleta, supostamente entregando droga. Numa das chegadas o motociclista que estava na parte de tras da residência foi abordado , com ele estava a Francisca com duas porção de substancia de crack e quarenta e uma trouxa embalada para comercio.

Até o momento foram apreendidas 2 (duas) trouxas de substância semelhante à Crack, 42 trouxas embaladas para comercio e R$502 (quintetos e dois reais) em dinheiro, motocicleta e celular.

A suspeita Francisca Freire de Mello Silva, que comercializou a droga foi preso em flagrante pelo guarnição da Polícia Militar. Ao ser presa confessou que buscava a droga em Peixoto de Azevedo no Mato Grosso para ser comercializada em Novo Progresso.

