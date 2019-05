Policia Militar atende denuncia e retiram invasores da casa de tratamento de esgoto em Novo Progresso

Via WhatsApp direto ao Jornal Folha do Progresso Moradora denuncia que dois homens estão morando na casa da estação de esgoto; “eles estão mexendo com crianças e mulheres que passam pela rua”.

Vendo a cada dia a casa que seria para abrigar trabalhadores da estação de tratamento de esgoto no bairro Santa Luzia na cidade de Novo Progresso, ocupada indevidamente por dois homens, uma leitora do Jornal folha do Progresso, que não quis se identificar, denunciou o que acontece no local.

“Todos os dias me deparo com esta visão e realmente não acredito no que estou vendo”, diz. O local foi ocupado indevidamente por dois homens, eles mexem com crianças que passam pela rua e também com mulheres, hoje pela manhã fui vitima deles,informou.

Ela afirma que os moradores da região sentem medo e que evitam deixar as crianças saírem de casa. A leitora ainda afirma que pode haver consumo de drogas no local, “pra quem quiser ver, sentimos o cheiro da droga” relatou.

Ação

Assim que tomou conhecimento, ainda na viatura uma equipe da Polícia Militar foi até o local e constatou a invasão. Prendeu em flagrante um Senhor que disse estar la por alguns dias, que faz tratamento e não tem onde morar, então vim aqui para me abrigar,concluiu.

No momento da abordagem que foi acompanhada pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, o homem estava sozinho e sem documentos. Segundo ele são dois que ocupam o local, outro companheiro estava na rua.

A Policia Militar , desocupou o local.

