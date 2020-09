Polícia Militar do Pará escolhe marca austríaca como fornecedora de novas armas para a corporação

(Foto:Reprodução) – Corporação aguarda a aprovação do Exército Brasileiro e a liberação de verbas orçamentárias para a compra de 8.750 unidades da pistola

O Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dílson Júnior, recebeu na tarde desta segunda-feira (14), no Quartel do Comando Geral (QCG) a comissão de policiais militares que executou as avaliações técnicas de armas que concorreram na licitação pública para a aquisição do novo armamento para a Corporação.

A comissão de especialistas, composta de instrutores de tiro e armeiros, após a reprovação em testes de outra arma, testou as pistolas fabricadas pela empresa austríaca Glock concluindo pela viabilidade de uso do armamento. Assim as novas armas estão aptas a substituir as pistolas calibre .40 milímetros, usadas atualmente pelos policiais militares em todo o Estado.

De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), tenente-coronel Nelson Alves de Sena, agora a Corporação aguarda a aprovação do Exército Brasileiro e a liberação de verbas orçamentárias para a compra de 8.750 unidades da pistola. Todo o processo de avaliação técnica durou dez meses.

Um dos três praças que compõem a comissão, o sargento Gilberto Lira, falou sobre a qualidade da arma aprovada pela PM. “A comparação com outros armamentos de igual calibre comprovam a qualidade da Glock .40, e que a aprovação dela foi excelente para a Corporação, sem dúvida”, avaliou o militar que atua como armeiro na Academia de Polícia Militar (APM).

“Todo o processo que foi feito e todos os testes realizados foram pensados para garantir um equipamento de qualidade para nossos policiais que estão nas ruas”, garantiu o presidente da comissão, tenente-coronel Arthur Silva, comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

O Comandante-geral, coronel Dílson Júnior parabenizou o trabalho realizado pela comissão. “Reconhecemos o trabalho realizado pelos militares, componentes de nossas escolas de formação e de batalhões operacionais: comprovamos que temos pessoal técnico e competente para avaliar em alto grau técnico os armamentos, sem a necessidade de outros profissionais que não sejam da corporação. A tropa da PMPA está de parabéns”, elogiou o Comandante-geral.

