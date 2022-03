Polícia Militar encontra espingarda dentro de um colchão, em terminal rodoviário, no Pará

Militares do 7° Batalhão prenderam um homem que transportava uma de fogo dentro de um colchão, no terminal rodoviário de Redenção, no sudeste do Pará (Foto:Divulgação/ 7º BPM)

Apreensão ocorreu em Redenção. Agentes prenderam um homem, que levaria a arma de fogo para Imperatriz (MA)

Equipes do 7° Batalhão (7° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional V, prenderam um homem que transportava uma arma de fogo dentro de um colchão, no terminal rodoviário de Redenção, no sudeste do Pará. (As informações são do O Liberal).

A ação policial ocorreu na tarde de sábado (5). Os policiais militares que realizavam policiamento preventivo na região foram informados que um homem tentaria levar o armamento em um ônibus, que seguiria para a cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Procurado é morto em confronto e polícia recupera armas roubadas em ataque que matou PM em Redenção

No terminal rodoviário, os agentes de segurança pública localizaram o suspeito e confirmaram a denúncia. Uma espingarda calibre 28 foi apreendida dentro do colchão e apresentada, junto com o suspeito, na Delegacia de Polícia Civil do município. A PM não divulgou detalhes sobre o que o homem pretendia fazer com a espingarda.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/16:11:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...