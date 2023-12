Polícia Militar prende acusado de matar jovem de 19 anos em Jacundá

O crime foi descoberto na noite de sábado, por volta das 21h.

Jonas Lima de Jesus foi detido na tarde deste domingo (17) por uma guarnição da Polícia Militar de Jacundá, na região sudeste paraense. Ele confessou o assassinato da jovem Aline do Nascimento Sousa, de 19 anos, ocorrido no sábado (16) enquanto a vítima dormia em seu quarto.

O crime foi descoberto na noite de sábado, por volta das 21h, quando a mãe de Aline Sousa foi procurá-la em sua casa, localizada na Rua Arraias, no Bairro José Rasteiro, e a encontrou debruçada sobre um colchão. Diante das manchas de sangue, a polícia foi acionada.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Marabá, onde exames preliminares apontaram uma lesão craniana causada por um objeto contundente, como um facão ou pedaço de madeira. Ao ser detido, Jonas Jesus não negou a autoria do crime, após ser conduzido à Delegacia de Jacundá por uma equipe do 50º Batalhão de Polícia Militar.

A prisão ocorreu após um intenso trabalho da Polícia Militar, em que o 1º Tenente Kelvin acionou três guarnições com a missão de localizar e prender o acusado. Ele foi encontrado na tarde de domingo (17) em fuga em direção à cidade de Goianésia do Pará, a 14 quilômetros de Jacundá, em uma motocicleta. Jonas conduziu a equipe policial até o local onde estava o pedaço de madeira usado para tirar a vida da jovem.

A autoridade policial responsável pelo inquérito criminal que investiga o caso informou que o suspeito foi interrogado e que solicitará sua prisão preventiva. Durante o interrogatório, ele confessou ter desferido duas pauladas na cabeça da vítima. Aline deixou órfãs duas crianças fruto de um relacionamento anterior. O relacionamento entre ela e o acusado durou 8 meses.

Fonte: Portal Jacundá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/07:50:53

