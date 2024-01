Homem é preso após furtar fios de cobre em laboratório de Santarém; suspeito fez diversas exigências para se entregar à polícia

O homem identificado como Valdison Souza da Silva, pediu a presença de uma equipe de TV, solicitou uma escada para descer e se render.

Na noite de sexta-feira (26) a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar fios de cobre de uma caixa padrão da energia solar em um laboratório de Santarém, no oeste do Pará. Ele estava no telhado do prédio e fez diversas exigências para poder se entregar às autoridades policiais.

O sargento da PM, Adriano Barbosa, destacou que o furto ocasionou em um blackout total de energia elétrica na empresa. Diante dessa situação, a equipe enfrentou o desafio de perseguir o suspeito, que tentou se esconder no telhado do laboratório.

Ainda conforme o sargento, o suspeito fez exigências para descer do telhado. O homem identificado como Valdison Souza da Silva, pediu a presença de uma equipe de TV, solicitou uma escada para descer e se render. Foi necessário recorrer à segurança de outra empresa para providenciar o que foi exigido, permitindo que o suspeito descesse com segurança.

Mesmo após ser capturado, o infrator continuou a demonstrar resistência, ameaçando a guarnição com uma corrente que escondia dentro da calça. Valdison foi contido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/12:14:09

