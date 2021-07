Motorista de ônibus morre em colisão com carreta no Pará

O motorista do ônibus, identificado por Antônio Carlos do Nascimento, ficou preso nas ferragens e morreu no local |Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (7) no bairro Nagibão em Paragominas, no sudeste paraense.

De acordo com informações de pessoas que estiveram no local, por volta das 05h50, na BR 010, próximo a um posto de gasolina, houve uma colisão do ônibus da Empresa Real Maia, com uma carreta.

Imagens feitas minutos após o ocorrido mostram a dificuldade no local do acidente.

No acidente vários passageiros do ônibus ficaram feridos e foram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento hospitalar em Paragominas.

O motorista do ônibus, identificado por Antônio Carlos do Nascimento, ficou preso nas ferragens e morreu no local, já o motorista da carreta não sofreu nada.

