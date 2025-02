Polícia Militar prende suspeito por abusar sexualmente de criança de 5 anos em Guarantã do Norte | MT

Foto: Ilustrativa | Na madrugada de segunda-feira, 3 de fevereiro, por volta da 1h03, a Polícia Militar de Guarantã do Norte recebeu um chamado do COPOM 190 para atender uma ocorrência grave em uma residência localizada na Rua dos Cedros, no Bairro Cidade Nova. Chegando ao local, os policiais foram recebidos pelos pais da vítima, que relataram os eventos que envolveram o suspeito, um homem de 22 anos que residia em um quarto nos fundos da casa.

De acordo com o relato, o suspeito havia passado o dia anterior ajudando o pai da criança com uma mudança. Quando o pai, de 29 anos, foi levado ao hospital após passar mal, a mãe, de 22 anos, deixou suas duas filhas, de 2 e 5 anos, trancadas em casa. Ao retornar mais tarde, percebeu que o suspeito havia entrado no imóvel, mas inicialmente não suspeitou de nada, acreditando que ele apenas tivesse ido até a cozinha.

Por volta das 22h40 do domingo (2), o pai, que estava descansando no sofá após ser liberado do hospital, ouviu ruídos vindos do quarto das meninas. Ao verificar, flagrou o suspeito nu e a filha de 5 anos com as roupas abaixadas, em cima da cama.

O homem tentou fugir aproveitando-se do momento de surpresa do pai, mas a Polícia Militar localizou o suspeito enquanto ele tentava deixar a cidade em direção ao estado do Pará. O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Fonte: Notícia IN FOCO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/15:02:10

