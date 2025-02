Digital influencer morre em acidente entre moto esportiva e carro em MT

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente — Foto: Reprodução

O influencer digital Guilherme Reinheimer, de 24 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto esportiva que conduzia e um carro de passeio, na BR-070, em Primavera do Leste, a 230 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (3).

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Guilherme bate em cheio contra a lateral do carro que entrou na BR onde ele seguia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando o carro atravessava a BR-070 para acessar a Rua São Paulo, momento em que o motociclista, que trafegava pela rodovia, acabou chocando contra o veículo. Com a batida, a moto ficou destruída.

Segundo o socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Paulo Henrique Borges, o impacto da colisão foi tão forte que Guilherme caiu imediatamente ao solo, sem apresentar reação.

“A gente teve até uma certa dificuldade para avaliar os sinais vitais dele, já que no capacete tinha muito sangue. Então a gente tirou o capacete, colocamos ele na prancha, fizemos abertura da via aérea dele para tentar avaliar melhor e nesse momento a gente conseguiu ter a certeza de que infelizmente a gente não tinha mais nenhum sinal de vida e constatamos então o óbito devido a esse grave acidente”, explicou.

Guilherme Reinheimer, de 24 anos, pilotava uma moto de alta cilindrada, quando bateu em cheio contra a lateral de um carro que entrou na pista.

Pouco antes da morte, a vítima compartilhou um vídeo ao lado do filho, enquanto dava almoço para o menino.

