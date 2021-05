Policia Militar prende suspeitos de integrar quadrilha de assalto a residência em Novo Progresso

Prisão aconteceu neste sábado (29), em Novo Progresso (Foto:Divulgação Policia)

A policia Militar de Novo Progresso no comando do sargento Maduro , após denuncia anônima de trafico de drogas , fez diligencia em uma quitinete na rua das Palmeiras, bairro Rui Pires de Lima, e flagrou Ezequias Santos da Silva 21 anos, e Kerlon Bruno dos Santos da Rosa 22 anos com cocaína pronta para ser comercializada e 10 munição intactas de calibre 22. Ezequias assumiu ser dono das drogas entregou o fornecedor como dono das munições.

Em diligencia continua os policias se dirigiram Rua Altamira, bairro bela vista, onde encontraram na residência Mateus Lima Martins 19 anos e Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura 21 anos, ambos com aproximadamente 28.4 gramas, 14 embalagens e uma trouxa de maconha pesando aproximadamente 20.9 gramas, tudo pronto para comércio, bem como uma balança de precisão, que todos os acusados foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e apresentados na DEPOL junto com materiais apreendidos. Após a prisão dos quatro traficantes a policia descobriu que a quadrilha é suspeita de assalto a residências em Novo Progresso. Os suspeitos já foram reconhecidos por vitimas.

_Que por volta dàs 18:00hrs esta GUPM foi acionada pelo IPC Alexandre para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em uma quitinete localizada na Rua das Palmeiras, bairro Rui Pires de Lima, que ao chegarmos no local o nacional Ezequias Santos da Silva 21 anos, estava saindo da quitinete juntamente com o nacional Kerlon Bruno dos Santos da Rosa 22 anos, que na abordagem foi encontrado no bolso de Ezequias 4 embalagens com drogas análoga á cocaína, que com autorização do mesmo adentramos na quitinete onde foram encontrados em uma mochila 27 embalagens com cocaína já para venda pesando aproximadamente 14.6g,e 10 munições intactas cal. 22, que Ezequias assumiu ser dele a droga e que as munições seriam de um terceiro que estava só guardando, também confessou o comércio de drogas, também informou que pegava a drogas de um rapaz de nome Mateus e passou o endereço do mesmo, em ato continuo deslocamos até á residência de Mateus Lima Martins 19 anos, morador da Rua Altamira, bairro bela vista, que o mesmo estava acompanhado do nacional Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura 21 anos, que que em buscas foi encontrado no quintal da residência de Mateus enterrado uma sacola contendo 16 embalagens e uma trouxa com cocaína, pesando aproximadamente 28.4 g, 14 embalagens e uma trouxa de maconha pesando aproximadamente 20.9 g, tudo pronto para comércio, bem como uma balança de precisão, que todos os acusados foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e apresentados na depol junto com materiais apreendidos. Que os acusados são suspeitos de estarem praticando assaltos á mão armada em residências na cidade

📦 *Materiais apreendidos*:

– 43g de Cocaína;

– 20.9 g de maconha

– R$ 12 reais em espécie

– 02 aparelhos celulares

– 01 balança de precisão

– 10 munições cal. 32 intactas

– 01 motocicleta Honda pop placa QEM-4412, preta

