Policia Militar recupera veículo roubado no Mato Grosso em Novo Progresso-suspeito é preso

EM NOVO PROGRESSO – POLÍCIA MILITAR RECUPERA CARRO FURTADO NO MT E PRENDE SUSPEITO.

Policiais militares da 7CIPM, do município de Novo Progresso, lograram êxito ao realizar a recuperação de um veículo furtado na Cidade de Terra Nova/MT, e ainda foi possível realizar a prisão do suspeito.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, na manhã de hoje (26) é que teria ocorrido um furto de um veículo de um veículo na Cidade de Terra Nova/MT, na manhã de ontem (25) por volta das 09h00min; veículo de Marca/Modelo CHEV/PRISMA 1.0, ano/modelo 2014, placa NTZ-3294, cor branco.

A polícia Militar havia recebido a informação que o veículo estaria neste município (Novo Progresso), e com isso foi realizado rondas no centro da Cidade. Tempo depois foi possível localizar o veículo que estava na Avenida Orival Prazeres, no centro da Cidade, em frente ao supermercado castanha, estando no interior do veículo furtado o suspeito identificado como “Alexandre Miranda Moreira”, junto da esposa e filho. Policiais realizaram buscas no interior do veículo, e durante questionamento o acusado informou que tinha conhecimento que o veículo era furtado, e posteriormente teria assumido a autoria do furto.

Nossa reportagem ainda foi informado que o acusado já residiu neste município, e que é acusado de participação de um homicídio ocorrido a anos atrás.

O acusado, junto do veículo veículo foram apresentados na delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso, para as devidas providências.

Reportagem/Por: Jailson Rosa para Jornal Folha do Progresso

